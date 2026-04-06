Η Θέλτα ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Πάμπλο Ντουράν, για άλλες δύο σεζόν και ο 24χρονος επιθετικός θα μείνει στο Βίγκο μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Από τότε που εντάχθηκε στην β’ ομάδα το 2022, ο νεαρός ποδοσφαιριστής έχει σημειώσει εντυπωσιακή πρόοδο, κερδίζοντας τη θέση του στην πρώτη ομάδα. Η κορυφαία του σεζόν ήταν η περσινή, με 6 γκολ και 6 ασίστ σε LaLiga και Copa del Rey.

Στην ανακοίνωση η Θέλτα αναφέρει:

«Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της σεζόν, ο νεαρός επιθετικός συνέχισε την ανοδική του πορεία και έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερα από 1.500 λεπτά, σκοράροντας 5 γκολ και δίνοντας 2 ασίστ στη LaLiga. Συνεπής και αφοσιωμένος, ο Πάμπλο Ντουράν ενσαρκώνει τέλεια τις αξίες της προσπάθειας, της ταυτότητας και του πάθους».