Η Βαλένθια ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Κουβανού φόργουορντ Τζασιέλ Ριβέρο, ο οποίος επιστρέφει στις «Νυχτερίδες» με συμβόλαιο ενός μήνα, μετά την περίοδο 2021-23, όπου αγωνίστηκε με τα χρώματα των Ανδαλουσιανών.

Επιστροφή στην Ισπανία για τον Τζασιέρ Ριβέρο, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με διάρκεια ενός μήνα με τους πρωταθλητές Ισπανίας για να προσπαθήσει να ενισχύσει την front line της Βαλένθια κατά την απουσία των βασικών παικτών, λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές τους ομάδες.

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