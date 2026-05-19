Η Βαλένθια ενημέρωσε μέσα από ανακοίνωση, ότι είναι η ομάδα που εξασφάλισε τα περισσότερα εισιτήρια στο Final Four της Euroleague (22-24/5), επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες για αίτημα για περισσότερα «μαγικά χαρτάκια» από τη διοργάνωση.

Η ομάδα της Ανδαλουσίας ενημέρωσε πως είναι αυτή που θα έχει τη μεγαλύτερη προσέλευση οπαδών στο «T-Center», μεταξύ των άλλων τριών ομάδων (Ολυμπιακός, Ρεάλ, Φενέρμπαχτσε), που θα διεκδικήσουν τον «θρόνο» της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

