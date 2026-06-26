Η Βαρέζε ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάντερ Χέιλ, του 29χρονου Αμερικανού πρώην παίκτη της ΑΕΚ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας για τη σεζόν 2026-27.
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Η Βαρέζε ανακοίνωσε την απόκτηση του Χάντερ Χέιλ, του 29χρονου Αμερικανού πρώην παίκτη της ΑΕΚ, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας για τη σεζόν 2026-27.
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