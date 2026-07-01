Η Βιλερμπάν ενισχύθηκε στην περιφέρεια, καθώς απέκτησε για δύο χρόνια τον Νικ Βάιλερ-Μπαμπ, ο οποίος τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε καλύτερος αμυντικός στη Euroleague.

Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε ο 30χρονος γκαρντ φορούσε τη φανέλα της Αναντολού Εφές, με την οποία είχε μέσο όρο 7.7 πόντους, 4.8 ασίστ και 1.2 κλεψίματα σε 37 συμμετοχές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Ήταν ο κορυφαίος της τουρκικής ομάδας σε ασίστ και κλεψίματα, καθώς και ο έκτος καλύτερος… «κλέφτης» στη διοργάνωση.

Πριν ενταχθεί στο δυναμικό της Αναντολού Εφές, ο Βάιλερ-Μπαμπ πέρασε μια πενταετία (2020-25) στην Μπάγερν Μονάχου. Στη θητεία του στους Βαυαρούς, καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας, καθώς ήταν δεύτερος σε συμμετοχές, πόντους και ριμπάουντ, ενώ ήταν πρώτος σε ασίστ και κλεψίματα. Βοήθησε την Μπάγερν να κατακτήσει δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του νταμπλ το 2024.

Γεννημένος στις ΗΠΑ, αλλά με γερμανική υπηκοότητα μέσω της μητέρας του, ο Βάιλερ-Μπαμπ έπαιξε στο NCAA για μια χρονιά με το Αρκάνσας, ενώ στη συνέχεια πήρε μεταγραφή για το Αϊόβα Στέιτ. Δεν επελέγη στο ντραφτ του NBA για το 2019 και στη συνέχεια μετακόμισε στη Γερμανία. Τη σεζόν 2019-20 φόρεσε τη φανέλα της Λούντβιχσμπουργκ, την οποία βοήθησε να φτάσει στους τελικούς του γερμανικού πρωταθλήματος, ενώ η επόμενη πενταετία τον… βρήκε στο Μόναχο για λογαριασμό της Μπάγερν.

Ο Βάιλερ-Μπαμπ είναι διεθνής με την εθνική Γερμανίας, την οποία βοήθησε να κατακτήσει το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2022 και να φτάσει στον αγώνα του χάλκινου μεταλλίου στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.