Τον Τομάζο Μπαλντάσο απέκτησε η Βίρτους Μπολόνια. Ο 28χρονος Ιταλός πόιντ γκαρντ, που τις τρεις τελευταίες σεζόν αγωνιζόταν στην Ντερτόνα, υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον Σύλλογο της Μπολόνια.

Έχει κατακτήσει δύο Πρωταθλήματα Ιταλίας (2022, 2023) και ένα Κύπελλο Ιταλίας (2022) με την Αρμάνι Μιλάνο, τη φανέλα της οποίας είχε φορέσει από το 2021 έως και το 2023.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την Εθνική ανδρών της Ιταλίας στις 30 Νοεμβρίου 2020, στο Ταλίν εναντίον της Ρωσίας, και μετρά 24 συμμετοχές με τους «ατζούρι».