Η διοίκηση της βουλγαρικής ομάδας Άρντα Κάρτζαλι ζήτησε συγγνώμη αφού ο πρώην παίκτης της Πέτκο Γκάντσεφ, τον θάνατο του οποίου θρήνησαν κρατώντας ενός λεπτού σιγή, πριν από το χθεσινό αγώνα με τη Λέφσκι Σόφιας (1-1), αποδείχθηκε ζωντανός.

Και οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν κοντά στον κέντρο του γηπέδου, σκύβοντας το κεφάλι προς τιμήν του Γκάντσεφ πριν ξεκινήσει ο αγώνας του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ωστόσο, πριν τελειώσει το παιχνίδι, η Άρντα ανάρτησε στη σελίδα του στο Facebook λέγοντας ότι έλαβαν λάθος πληροφορίες για τον θάνατο του Γκάντσεφ.

«Η διοίκηση της PFC Άρντα θα ήθελε να εκφράσει μια τεράστια συγγνώμη στον πρώην παίκτη της Άρντα, Πέτκο Γκάντσεφ και στους συγγενείς του, αφού ο σύλλογος έλαβε λάθος πληροφορίες για τον θάνατό του», έγραψε ο σύλλογος και πρόσθεσε:

«Ευχόμαστε στον Πέτκο Γκάντσεφ πολλά ακόμη χρόνια με υγεία και να απολαύσει την επιτυχία του Άρντα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Unbelievable scenes in Bulgaria! Arda’s match against Levski Sofia began with a minute of silence for ex-player Petko Ganchev… only to later find out he’s alive! The club has since issued an apology. A truly bizarre moment in football pic.twitter.com/R4nTlsYHxY

— tether.bet (@tether_bet) March 17, 2025