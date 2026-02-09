Στη Ρωσία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης θα ψάξει ο Τζον Ντουράν την επανεκκίνηση στην καριέρα του.

Ο 22χρονος Κολομβιανός επιθετικός, ο οποίος μετακόμισε από την Άστον Βίλα στην Αλ Νασρ πριν από ένα χρόνο έναντι 77 εκατομμυρίων ευρώ, ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη Φενέρμπαχτσε, όπου μέτρησε μόλις γκολ και 3 ασίστ σε 21 αγώνες.

Έτσι, μετακομίζει στη δεύτερη στο πρωτάθλημα της Ρωσίας και ένα βαθμό πίσω από την Κρασνοντάρ, Ζενίτ με την μορφή δανεισμού μέχρι το τέλος της σεζόν.

«Ο Τζον Ντουράν είναι παίκτης της Ζενίτ! Οι “Μπλε”, εμβλήματα του ρωσικού ποδοσφαίρου, και η ομάδα Αλ-Νασρ κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με τη μεταγραφή του επιθετικού στην ομάδα της Αγίας Πετρούπολης. Το συμβόλαιο δανεισμού ισχύει μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26», αναφέρει η ανακοίνωση.