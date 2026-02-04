Στη Σαουδική Αραβία θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ρούμπεν Νέβες, καθώς υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Αλ Χιλάλ μέχρι το 2029.

Ο Πορτογάλος μέσος μεταπήδησε στον σύλλογο της το 2023 με μεταγραφή έναντι 55 εκατ. ευρώ από την Γουλβς.

Την τρέχουσα σεζόν ο 28χρονος άσος μετράει 24 συμμετοχές, με απολογισμό 9 γκολ και 6 ασίστ.

