Η διοίκηση της Αλ Ιτιχάντ προχώρησε στην απόκτηση του Γιουσέφ Εν Νεσίρι, με τον διεθνή Μαροκινό επιθετικό, να «χρίζεται» διάδοχος του Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Χιλάλ.

Η μεταγραφή εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών που είχαν οι διοικούντες τον σύλλογο της Σαουδικής Αραβίας και οι ομόλογοι τους της Φενέρμπαχτσε, για την μετακίνηση του Γάλλου μέσου, Ενγκολό Καντέ στην ομάδα της Τουρκίας.

Τη φετινή χρονιά, ο Εν Νεσίρι, ο οποίος παλαιότερα αγωνίστηκε -μεταξύ άλλων- στην Μάλαγα και στην Σεβίλλη, σημείωσε επτά γκολ σε 16 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με την Φενέρ, ενώ έπαιξε και στο Europa League.