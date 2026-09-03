Αναζωπύρωση στη διαμάχη FIFA και UEFA, με φόντο το σχέδιο της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων, το οποίο τελικά εγκαταλείφθηκε μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε.

Η FIFA περνά στην αντεπίθεση και κατηγορεί την UEFA για «εκστρατεία δυσφήμησης» σε βάρος της ίδιας και της διοίκησής της, αντιδρώντας στις προσπάθειες της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας να εξασφαλίσει, μέσω αμερικανικών δικαστηρίων, έγγραφα που σχετίζονται με το συγκεκριμένο σχέδιο.

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