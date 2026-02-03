Οργισμένη ήταν η αντίδραση της Ουκρανίας στις χθεσινές δηλώσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο, στις οποίες ο Πρόεδρος της FIFA τάχθηκε υπέρ της άρσης της τετραετούς απαγόρευσης των συλλόγων και εθνικών ομάδων της Ρωσίας από τα διεθνή ποδοσφαιρικά τουρνουά.

Ο Υπουργός Αθλητισμού της Ουκρανίας, Ματβίι Μπιντνί, σε τοποθέτησή του στο Facebook χαρακτήρισε «ανεύθυνη, ακόμη και παιδαριώδη» τη θέση του επικεφαλής της παγκόσμιας ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.

«Όσο οι Ρώσοι συνεχίζουν να σκοτώνουν Ουκρανούς και να πολιτικοποιούν τον αθλητισμό, η σημαία και τα εθνικά τους σύμβολα δεν έχουν θέση μεταξύ ανθρώπων που σέβονται αξίες όπως η δικαιοσύνη, η ειλικρίνεια και το δίκαιο παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τη μεριά του ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών Αντρέι Σιμπίγκα, σε ανάρτησή του στο «Χ», επισήμανε: «679 κορίτσια και αγόρια από την Ουκρανία δεν θα μπορέσουν ποτέ να παίξουν ποδόσφαιρο, η Ρωσία τα σκότωσε».