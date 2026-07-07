Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντάριους Τόμπσον, ενισχύοντας σημαντικά την περιφερειακή της γραμμή εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο 31χρονος γκαρντ αφήνει τη Βαλένθια μετά από μία γεμάτη σεζόν, κατά την οποία κατέγραψε 44 συμμετοχές στη EuroLeague, έχοντας μέσο όρο 9 πόντους, 1,9 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ, ενώ αξιολογήθηκε με 9,9 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.

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