Η Άστον Βίλα, μετά τη μεταγραφή του Άλισον, του 19χρονου και πολύ ταλαντούχου Βραζιλιάνου επιθετικού, που αποκτήθηκε από την Γκρέμιο, ανακοίνωσε μια ακόμη επένδυση για το μέλλον της.

Πρόκειται για τον 16χρονο Άγγλο επιθετικό, Μπράιαν Μάτζο, που αγωνιζόταν στη Γαλλία με τη φανέλα της Μετζ και έχει εντυπωσιάσει με το ταλέντο του.

Ο νεαρός, διεθνής με την ομάδα U-17 της Αγγλίας, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα του Μπέρμιγχαμ, η οποία δαπάνησε 12 εκατ. ευρώ για να πάρει τα δικαιώματά του από τη γαλλική ομάδα.

Να σημειωθεί πως ο πανύψηλος (1.93μ) νεαρός φορ έχει ήδη πέντε συμμετοχές στο γαλλικό πρωτάθλημα και οι ειδικοί του αθλήματος κάνουν λόγο για τον νέο Ρομέλου Λουκάκου, λόγω της σωματοδομής και των παρόμοιων αγωνιστικών χαρακτηριστικών με τον Βέλγο σταρ της Νάπολι.