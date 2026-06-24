Σε λιγότερο από ένα χρόνο θα πραγματοποιηθεί η έναρξη των Ευρωπαϊκών Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού (European Company Sport Games – ECSG Athens 2027) και η Αθήνα προετοιμάζεται για να υποδεχθεί χιλιάδες εργαζόμενους αθλητές, εταιρείες και οργανισμούς από ολόκληρη την Ευρώπη.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου 2027 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πολυαθλητικές διοργανώσεις εργασιακού αθλητισμού της Γηραιάς Ηπείρου με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο για την περιοχή που την φιλοξενεί. Αθλητές, αθλήτριες και αθλούμενοι θα πάρουν μέρος σε περισσότερα από 30 αθλήματα και αγωνίσματα.

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