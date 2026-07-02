Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του Φουρκάν Κορκμάζ, του 28χρονου Τούρκου γκαρντ-φόργουορεντ με εμπειρία ααπό το NBA, που έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια για τη σεζόν 2026-27.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης, που φέτος επιστρέφει στην Euroleague παίρνοντας τη θέση της Μονακό, συνεχίζει τη στελέχωση του ρόστερ της επόμενης σεζόν, ολοκληρώνοντας μία σούπερ-κίνηση με την απόκτηση του έμπειρου παίκτη, που την περσινή σεζόν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Τόφας, πραγματοποιώντας μεστές εμφανίσεις.

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