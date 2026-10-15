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Την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ ανακοίνωσε η Μπεσίκτας πραγματοποιώντας μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση.
Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που επέστρεψε στην EuroLeague έπειτα από 13 χρόνια απουσίας, κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς. Η τουρκική ομάδα δεν γνωστοποίησε τη διάρκεια της συμφωνίας.
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