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Την απόκτηση του Λόνι Γουόκερ ανακοίνωσε η Μπεσίκτας πραγματοποιώντας μια ηχηρή μεταγραφική κίνηση.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που επέστρεψε στην EuroLeague έπειτα από 13 χρόνια απουσίας, κατάφερε να εξασφαλίσει την υπογραφή του 27χρονου Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τους Ντένβερ Νάγκετς. Η τουρκική ομάδα δεν γνωστοποίησε τη διάρκεια της συμφωνίας.

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