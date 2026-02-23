Η Χάποελ Τελ Αβίβ ενισχύθηκε τελικά στην θέση του φόργουορντ με την απόκτηση του Λέβι Ράντολφ.

Ο 33χρονος αγωνιζόταν στη Ρωσία για λογαριασμό της Ζενίτ, με την οποία μέτρησε 14.8 πόντους και 2.8 ριμπάουντ.

Ο Ράντολφ έχει αγωνιστεί και σε άλλη ομάδα στο Ισραήλ, συγκεκριμένα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ την περσινή χρονιά πετυχαίνοντας κατά μέσο όρο 12 πόντους, 3.8 ριμπάουντ και 1.8 ασίστ σε 29 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.