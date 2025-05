Στην Εθνική Βραζιλίας υπέγραψε ο Κάρλο Αντσελότι, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία (CBF) της χώρας και θα αναλάβει επίσημα τα προπονητικά του καθήκοντα από τις 26 Μαΐου.

Τέσσερα χρόνια αφότου ανέλαβε τη Ρεάλ για δεύτερη φορά, (καθώς την καθοδήγησε και τη διετία 2013-15), ο Ιταλός τεχνικός αποφάσισε να αναχωρήσει με τη λήξη της σεζόν, ένα χρόνο νωρίτερα από την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Αυτό σημαίνει ότι το τελευταίο ματς των Μερένγκες στη La Liga με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στις 25 Μαΐου θα είναι το τελευταίο του στον πάγκο της Ισπανικής Ομάδας.

