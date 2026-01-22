Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε το πρόσφατο περιστατικό της επίθεσης που δέχτηκε ο Γιώργος Κούτσιας από συμπαίκτη του στη Λουγκάνο στη διάρκεια του φιλικού αγώνα με τη Βικτόρια Πλζεν.

Για όσους δεν θυμούνται το εν λόγω πρωτοφανές συμβάν, στις 9 Ιανουαρίου, ο Έλληνας άσος, λίγο μετά την είσοδό του στο συγκεκριμένο ματς, είχε μία σύντομη λεκτική αντιπαράθεση με τον συμπαίκτη του, Κέβιν Μπέρενς, ο οποίος δεν δίστασε να τον σπρώξει, ρίχνοντάς τον στο χορτάρι.

Για αυτό λοιπόν το περιστατικό, δημοσίευμα αναφέρει, ότι ο Γιώργος Κούτσιας, που ήταν το… θύμα της υπόθεσης, βρίσκεται με το… ένα πόδι εκτός ομάδας, την ώρα που ο «θύτης» Μπέρενς, παραμένει κανονικά στον ελβετικό σύλλογο.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στο ρεπορτάζ, η Ραπίντ Βιέννης είναι μία από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του πρώην στράικερ των ΠΑΟΚ και Βόλου.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το δημοσίευμα:

«Αποχωρεί ο Κουτσιάς από τη Λουγκάνο μετά τη διαμάχη με τον Μπέρενς;

Μετά το περιστατικό στο φιλικό παιχνίδι, το μέλλον του Γεώργιου Κούτσια είναι αβέβαιο. Η Ραπίντ Βιέννης προσφέρει εκατομμύρια για τον επιθετικό της Λουγκάνο. Χωρίζουν τελικά οι δρόμοι του Έλληνα με τη Λουγκάνο;

Η διαμάχη μεταξύ του Κέβιν Μπέρενς (34) και του Γεώργιου Κούτσια (21) έκανε τον γύρο του κόσμου. Η κατακραυγή ήταν ανάλογα μεγάλη. Τόσο πιο εντυπωσιακό είναι το πόσο ανώδυνα τη γλίτωσε ο Γερμανός για το σπρώξιμο και τη χυδαία προσβολή. Αν και ο σύλλογος του επέβαλε, σύμφωνα με τις δικές του δηλώσεις, «εσωτερικό πρόστιμο-ρεκόρ», πολλοί περίμεναν σαφώς βαρύτερες συνέπειες – για παράδειγμα, αποκλεισμό από αγώνες.

Ιδίως επειδή τόσο το ίδιο το περιστατικό, όσο και ο τρόπος διαχείρισής του δεν άφησαν ανεπηρέαστο τον Κουτσιά. «Μίλησα με τον Γεώργιο και κατάλαβα ότι χρειαζόταν μερικές ημέρες απόσταση για να καθαρίσει το μυαλό του», εξήγησε ο προπονητής Ματία Κρότσι-Τόρτι (43). Για αυτόν τον λόγο, ο Κουτσιάς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την έναρξη του δεύτερου γύρου στο Λουκέρνη.

Στο μεταξύ, ο Κούτσιας έχει επιστρέψει στις προπονήσεις με την ομάδα, ωστόσο το μέλλον του στο Τιτσίνο παραμένει αβέβαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες της Blick, η Ραπίντ Βιέννης ενδιαφέρεται έντονα για τον επιθετικό. Οι Αυστριακοί φέρονται πλέον να έχουν καταθέσει πρόταση στο ύψος της εκτιμώμενης αγοραστικής του αξίας, μεταξύ 2 και 3 εκατομμυρίων φράγκων.

Το αν ο Κούτσιας θα αποχωρήσει πράγματι από τη Λουγκάνο τις επόμενες ημέρες μένει να φανεί. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ο σύλλογος θα έχει μεν χωρίσει τους δύο «μονομάχους», αλλά με έναν εξαιρετικά παράδοξο τρόπο. Ο πυροδότης του περιστατικού παραμένει, το θύμα φεύγει. Ένας αρκετά ανάποδος κόσμος».