Ο Λουίς ντε λα Φουέντε, που οδήγησε την εθνική ομάδα της χώρας του στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024, συμφώνησε στην επέκταση του συμβολαίου του έως το 2030.

Όπως μεταδίδουν (15/9) τα ισπανικά ΜΜΕ, η νέα συμφωνία διασφαλίζει ότι ο Ντε λα Φουέντε θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας όταν η Ισπανία θα επιχειρήσει να υπερασπιστεί τον παγκόσμιο τίτλο της εντός έδρας.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr