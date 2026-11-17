Νέο μέτωπο ανοίγει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και η μάχη δίνεται πλέον στις Βρυξέλλες. Η Ένωση Ευρωπαϊκών Συλλόγων (UEC), που εκπροσωπεί μικρούς και μεσαίους συλλόγους, κατέθεσε χθες Δευτέρα επίσημη καταγγελία στην Κομισιόν εναντίον της UEFA και της European Football Clubs (EFC), την παραμονή του σημερινού UEC Forum στις Βρυξέλλες.

Όπως μετέδωσε το Reuters, στο στόχαστρο βρίσκεται το μνημόνιο συνεργασίας των δύο πλευρών, που υπογράφηκε το 2023 και παρατάθηκε το 2024 έως το 2033 και κατά την UEC παραβιάζει τα άρθρα 101 και 102 της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ, που απαγορεύουν τις αντιανταγωνιστικές συμφωνίες και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

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