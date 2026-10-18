«Δήλωση»… τίτλου μέσα στο Τορίνο έκανε η εκπληκτική Λάτσιο. Η ομάδα του Τζενάρο Γκατούζο πέρασε… αέρα από τη Γιουβέντους την οποία συνέτριψε 3-0 και παρέμεινε στο «ρετιρέ» της Serie A μετά από 7 αγωνιστικές, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα προς την πρωταθλήτρια – και συγκάτοικο στην κορυφή – Ίντερ, αλλά και στους υπόλοιπους διεκδικητές.

Η αήττητη ομάδα της Ρώμης (6-1-0) έχει κάθε λόγο να πανηγυρίζει, όχι, όμως, και η Γιουβέντους, η οποία από πολύ νωρίς στη σεζόν δείχνει να μένει εκτός τίτλου. Απέχει, πλέον, 8 βαθμούς από την κορυφή η ομάδα του Λουτσιάνο Σπαλέτι, που και ο ίδιος δεν θα πρέπει να αισθάνεται καθόλου σίγουρος στη θέση του.

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