Η Άρσεναλ πανηγύρισε μεγάλη νίκη στο «Άνφιλντ», επικρατώντας με 1-0 της Λίβερπουλ και ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας, με διαφορά τριών βαθμών από τη Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτή ήταν η όγδοη νίκη των «κανονιέρηδων» σε εννέα αγωνιστικές, λίγες ημέρες μετά τον απρόσμενο αποκλεισμό τους από τη Φλίτγουντ Τάουν στο League Cup. Παράλληλα, ήταν η πρώτη τους νίκη στην έδρα της Λίβερπουλ από το 2012.

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