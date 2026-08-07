Η Κρίσταλ Πάλας ανακοίνωσε την απόκτηση του Τακεχίρο Τομιγιάσου, ο οποίος έπεισε με τις εμφανίσεις του μετά τη δοκιμαστική περίοδο που πραγματοποίησε στην ομάδα και υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο.

Ο 27χρονος Ιάπωνας αμυντικός επιστρέφει στην Premier League, λίγους μήνες μετά το πέρασμά του από τον Άγιαξ, όπου αγωνίστηκε για το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν. Είχε αποχωρήσει από την Άρσεναλ τον Ιούλιο του 2025, όταν οι δύο πλευρές έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Ο Τομιγιάσου είχε μετακομίσει στους «κανονιέρηδες» το καλοκαίρι του 2021 απ’ την Μπολόνια και παρέμεινε στο Λονδίνο για τέσσερα χρόνια. Ωστόσο, η παρουσία του στην Άρσεναλ σημαδεύτηκε από διαδοχικούς τραυματισμούς στα γόνατα και τις γάμπες, που περιόρισαν σημαντικά τον χρόνο συμμετοχής του.

Ο διεθνής αμυντικός συμμετείχε επίσης στην αποστολή της Ιαπωνίας στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου η εθνική ομάδα αποκλείστηκε από τη Βραζιλία στη φάση των «32». «Ο Τακεχίρο διαθέτει εμπειρία από το υψηλότερο επίπεδο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του διεθνούς ποδοσφαίρου. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εντάσσεται στην ομάδα μας και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στο ρόστερ», δήλωσε ο πρόεδρος της Κρίσταλ Πάλας, Στιβ Πάρις.

Η αγγλική ομάδα δεν γνωστοποίησε τη διάρκεια του συμβολαίου που υπέγραψε ο Ιάπωνας αμυντικός. Ο Τομιγιάσου αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή της Κρίσταλ Πάλας στη θερινή μεταγραφική περίοδο, μετά την απόκτηση του Ισπανού αμυντικού Όσκαρ Μινγκέθα, στις πρώτες κινήσεις του νέου προπονητή της ομάδας, Πιερ Σαζ.