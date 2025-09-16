Ο Χουάν Μάτα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αυστραλία, αυτήν την φορά με τη φανέλα της Μέλμπουρν Βίκτορι, ενόψει της νέας σεζόν.

Ο 37χρονος Ισπανός μέσος, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε Βαλένθια, Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και στην εθνική Ισπανίας που κατέκτησε το Μουντιάλ του 2010, προέρχεται από μια χρονιά στη Γουέστερν Σίντνεϊ Γουόντερερς, όπου είχε μόλις επτά συμμετοχές στο αρχικό σχήμα.

«Δεν είμαι κάποιος που απαιτεί χρόνο συμμετοχής απλώς για να παίζει. Ξέρω ότι οι προπονητές παίρνουν αποφάσεις με βάση τη δικαιοσύνη και το σέβομαι. Είμαι, όμως, χαρούμενος που ο Άρθουρ (Ντάιλς) είναι στην ίδια σελίδα και θέλει να δουλέψουμε μαζί», δήλωσε στα αυστραλιανά ΜΜΕ ο πολύπειρος άσος.

«Ένιωσα πραγματικά την ενέργεια του συλλόγου. Ένιωσα ότι με ήθελαν εδώ. Έχω κίνητρο να βοηθήσω την ομάδα να κατακτήσει τρόπαια και να συμμετάσχω στο μακροπρόθεσμο πλάνο ανάπτυξης του ποδοσφαίρου στη χώρα», πρόσθεσε.

Η Μέλμπουρν Βίκτορι, φιναλίστ της περασμένης σεζόν στα A-League Finals, θα ξεκινήσει τη νέα της πορεία στις 18 Οκτωβρίου, εντός έδρας απέναντι στην Όκλαντ.