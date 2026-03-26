Με αντεπίθεση διαρκείας ο Ερυθρός Αστέρας κατάφερε να αποφύγει μία ήττα-σοκ. Η σερβική ομάδα πέρασε από τη «Μπουέσα Αρένα» της Βιτόρια με 108-100 στην παράταση επί της Μπασκόνια και μπήκε στο γκρουπ των πέντε ομάδων που συνωστίζονται στην 6η θέση της Euroleague με 19-14.

Η πιο συναρπαστική regular season στα χρονικά, καθώς πέντε αγωνιστικές πριν από το τέλος, μία απρόσμενη ήττα μπορεί να στείλει μία ομάδα από τα play off στο… σπίτι της.

Οι Βάσκοι είναι προτελευταίοι με 9-24 μετά την ολοκλήρωση της 33ης αγωνιστικής.

Λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος η Μπασκόνια προηγήθηκε για πρώτη φορά και η διαφορά, μάλιστα, έφτασε στο +13 στο Β΄ ημίχρονο (60-47 στο 23΄) με τα «βαριά χαρτιά» του Αστέρα να βρίσκονται εμφανώς εκτός κλίματος. Στο σημείο εκείνο ξεκίνησε η σερβική αντεπίθεση, με «μπροστάρη» τον Μπάτλερ και οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν εντυπωσιακό επί μέρους σκορ 20-6. Έτσι κατάφεραν να «σβήσουν» τη διαφορά και στην τελευταία περίοδο όλα ξεκινούσαν ουσιαστικά από την αρχή.

Οι παίκτες του Σάσα Ομπράντοβιτς κράτησαν το πόδι στο γκάζι και προηγήθηκαν 69-75. Το φινάλε ήταν συγκλονιστικό με τον Τρεντ Φόρεστ να δίνει προβάδισμα 91-88 στους γηπεδούχους με 5 συνεχόμενους πόντους, τον Μπάτλερ να ισοφαρίσει με τρίποντο στα 12” και τον Φόρεστ να αστοχεί στην εκπνοή.

Έτσι, τα πάντα κρίθηκαν στην παράταση όπου ο Τσίμα Μονέκε το πήρε πάνω του, πέτυχε 8 διαδοχικούς πόντους έβγαλε άμυνες και οδήγησε την ομάδα του στη νίκη με 108-100.

Οι Μονέκε (22), Νουόρα (20), Μπάτλερ (21) τράβηξαν το σκοράρισμα με την «μπαγκέτα» του μαέστρου Μίλερ-ΜακΙντάιρ που μοίρασε 10 ασίστ. Για τη Μπασκόνια, σε φοβερή βραδιά ο Τρεντ Φόρεστ με 31 πόντους (15/15 βολές).

Τα δεκάλεπτα: 27-28, 52-42, 67-66, 91-91 (κ.α.), 100-108

Μπασκόνια (Γκαλμπιάτι): Ντιακίτε 5 (1), Σίμονς 8 (1/), Νάουελ 2, Βιγιάρ, Ομορούγι 7 (1), Λουγουαγού-Καμπαρό 21 (4), Σπανιόλο 3 (1), Φόρεστ 31 (2), Ρατζέβιτσους 8 (1), Φρις 15 (3).

Ερυθρός Αστέρας (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (2 τρίποντα, 13 ασίστ), Μπάτλερ 21 (3), Κάρτερ 4 (1), Κάλινιτς 2, Ντόμπριτς 5 (1), Ριβέρο 4, Μπόλομποϊ 3, Νουόρα 20 (1), Οτζελέγε 15 (2), Μονέκε 22 (1), Ντος Σάντος 3.