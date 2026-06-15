Ο Κρίσταλ Πάλας κινήθηκε άμεσα και έκλεισε τον Πιερ Σαζ ως αντικαταστάτη του Όλιβερ Γκλάσνερ. Μόλις 20 ημέρες μετά την κατάκτηση του Conference League, ο σύλλογος του Λονδίνου ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του Γερμανού ο οποίος είχε δηλώσει εδώ και μήνες ότι θα αποχωρούσε στο τέλος τη σεζόν με την ολοκλήρωση του συμβολαίου του.

Ο Σαζ μοιάζει ιδανική επιλογή, μετά από μια εκπληκτική σεζόν στη Λανς την οποία οδήγησε στη δεύτερη θέση της Ligue 1 και στον τελικό κυπέλλου Γαλλίας για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια. Στις πρώτες του δηλώσεις ο 49χρονος τεχνικός τόνισε:

«Είναι εκπληκτικό που βρίσκομαι εδώ, στην Κρίσταλ Πάλας. Είμαι ενθουσιασμένος από την ιστορία του συλλόγου, αλλά και από όσα έχει πετύχει τα τελευταία χρόνια. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ πέτυχε σπουδαία πράγματα και τώρα πρέπει να κάνω το ίδιο. Γι’ αυτό ερχόμαστε εδώ με μεγάλες φιλοδοξίες».