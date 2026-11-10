Το ποδόσφαιρο κυλάει στο «αίμα» της οικογένειας Κρόιφ, που αναμένεται να έχει έναν νέο εκπρόσωπο σε εθνικό επίπεδο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο αφού στις τελευταίες κλήσεις της Εθνικής Κ19 των ΗΠΑ κλήθηκε για πρώτη φορά ο Σέι Κρόιφ-Μπιν, εγγονός του θρυλικού Γιόχαν Κρόιφ.

O 17χρονος Ολλανδο-αμερικανός, που αγωνίζεται ως χαφ με τα χρώματα της Χιμναστίκ ντε Ταραγόνα στην Γ’ Κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά στην αποστολή των ομάδων Κ18 των ΗΠΑ, για τα φιλικά παιχνίδια απέναντι στις εθνικές ομάδες της Νορβηγίας και Πορτογαλίας, στο πλαίσιο training camp που διοργανώνεται από τους Αμερικανούς.

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