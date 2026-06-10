Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού, Μάρκο Σενέσι. Ο Ντε Τσέρμπι θα πορευτεί με αργεντίνικο δίδυμο στα μετόπισθεν εν όψει της νέας σεζόν.
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Η Τότεναμ ανακοίνωσε την απόκτηση του 28χρονου κεντρικού αμυντικού, Μάρκο Σενέσι. Ο Ντε Τσέρμπι θα πορευτεί με αργεντίνικο δίδυμο στα μετόπισθεν εν όψει της νέας σεζόν.
Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr
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