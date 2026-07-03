Την τέταρτη μεταγραφή της εν όψει της νέας σεζόν, κατά την οποία επιστρέφει στη Euroleague, πραγματοποίησε η Μπεσίκτας. Μετά τις προσθήκες των Φουρκάν Κορκμάζ, Μετετσάν Μπιρσέν και Σκότι Γουίλμπεκιν, ενέταξε στο δυναμικό της και τον Μαντί Σισοκό.

Ο σέντερ από το Μάλι υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο της καριέρας του τον Αύγουστο του 2025, όταν συμφώνησε να αγωνιστεί στην Τριέστε. Σε 22 συμμετοχές στο ιταλικό πρωτάθλημα, ο 25χρονος άσος είχε μέσο όρο 10.4 πόντους και 7.4 ριμπάουντ και βοήθησε την Τριέστε να φτάσει στα πλέι οφ, όπου αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Μπρέσια. Οι αριθμοί του ήταν ακόμη καλύτεροι στο Basketball Champions League, όπου σε εννέα παιχνίδια είχε μέσο όρο 13.0 πόντους, 8.7 ριμπάουντ και 1.4 κοψίματα.

Ο Σισοκό τελείωσε την αγωνιστική περίοδο 2025-26 στην Ισπανία, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης τον απέκτησε για το τελευταίο μέρος της σεζόν στη Liga ACB, προκειμένου να καλύψει τα κενά που προέκυψαν μέσα στη ρακέτα, λόγω των τραυματισμών των Βάλτερ Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Ουσμάν Γκαρούμπα. Έπαιξε σε τρία ματς, έχοντας μέσο όρο 6.0 πόντους και 4.7 ριμπάουντ.

Ο Σισοκό έπαιξε στο κολεγιακό πρωτάθλημα μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών με τους Μίσιγκαν Στέιτ Σπάρτανς (2020-24) και στη συνέχεια με τους Καλιφόρνια Γκόλντεν Μπερς (2024-25), ενώ δεν επελέγη στο ντραφτ του NBA για το 2025.