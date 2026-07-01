Στη σλοβενική Τσέλιε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λεονάρντο Κούτρης. Ο 30άχρονος Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός μπακ, ο οποίος αγωνιζόταν στην πολωνική Πογκόν από τον Ιανουάριο του 2023, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Τσέλιε.

Την περασμένη σεζόν ο Κούτρης πραγματοποίησε συνολικά 35 εμφανίσεις, μοιράζοντας δύο ασίστ.

Η ανακοίνωση:

«Εμπειρία από το Champions League και το διεθνές ποδόσφαιρο έρχεται στο αριστερό άκρο της άμυνας των «Κόμηδων»! Ο Λεονάρντο Κούτρης, πρώην ποδοσφαιριστής των Εργοτέλη, ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακού, Μαγιόρκα, Φορτούνα Ντίσελντορφ και της πολωνικής Πογκόν, υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Κόμηδες» έως τις 30 Ιουνίου 2028!».