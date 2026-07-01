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Στη σλοβενική Τσέλιε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λεονάρντο Κούτρης. Ο 30άχρονος Ελληνοβραζιλιάνος αριστερός μπακ, ο οποίος αγωνιζόταν στην πολωνική Πογκόν από τον Ιανουάριο του 2023, ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα από την Τσέλιε.
Την περασμένη σεζόν ο Κούτρης πραγματοποίησε συνολικά 35 εμφανίσεις, μοιράζοντας δύο ασίστ.
Η ανακοίνωση:
«Εμπειρία από το Champions League και το διεθνές ποδόσφαιρο έρχεται στο αριστερό άκρο της άμυνας των «Κόμηδων»! Ο Λεονάρντο Κούτρης, πρώην ποδοσφαιριστής των Εργοτέλη, ΠΑΣ Γιάννινα, Ολυμπιακού, Μαγιόρκα, Φορτούνα Ντίσελντορφ και της πολωνικής Πογκόν, υπέγραψε συμβόλαιο με τους «Κόμηδες» έως τις 30 Ιουνίου 2028!».
Izkušnje iz lige prvakov in mednarodnega nogometa prihajajo na levo stran obrambe Grofov! 👑🇬🇷
Leonardo Koutris, nekdanji član Ergotelisa, PAS Giannina, Olympiacosa, Mallorce, Fortune Düsseldorf ter poljskega Pogona je z Grofi sklenil pogodbo do 30.6.2028! ✍️ pic.twitter.com/vKCK7PFnS0
— NK Celje (@NKCelje) July 1, 2026