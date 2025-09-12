Τη συμφωνία με τον Εμάνουελ Εμέγκα ανακοίνωσε η Τσέλσι. Ο 22χρονος Ολλανδός επιθετικός, θα ενταχθεί στους «μπλε» από τη Στρασμπούρ το 2026.

Την περσινή σεζόν είχε 14 γκολ σε 29 αγώνες, οδηγώντας τη γαλλική ομάδα στην έβδομη θέση του πρωταθλήματος και σε μια θέση στο Conference League για τη νέα σεζόν.

Η Τσέλσι δεν θα δαπανήσει χρήματα για να τον εντάξει στο έμψυχο δυναμικό της, καθώς τόσο οι Λονδρέζοι όσο και η ομάδα του Στρασβούργου τελούν υπό τον έλεγχο του ομίλου BlueCo, με πρόεδρο τον Τοντ Μποέλικ.