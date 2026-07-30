Τον Μάξενς Λακρουά απέκτησε η Τσέλσι από την Κρίσταλ Πάλας. Ο 26χρονος διεθνής Γάλλος αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2032 και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι «μπλε» δαπάνησαν 69,6 εκατομμύρια δολάρια.

«Ο Λακρουά φτάνει στην Τσέλσι με τη φήμη ότι είναι ένας από τους πιο επιβλητικούς κεντρικούς αμυντικούς του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, καθώς και ένας από τους ταχύτερους και καλύτερους εναέριους αμυντικούς στην Premier League», αναφέρει η Τσέλσι στην ανακοίνωσή της.

Ο 26χρονος πραγματοποίησε 55 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις την περασμένη σεζόν, σημειώνοντας τρία γκολ και τρεις ασίστ, καθώς η Κρίσταλ Πάλας κατέκτησε το UEFA Conference League.

Αποτελεί προϊόν της Ακαδημίας της Σοσό, στην οποία πραγματοποίησε 28 εμφανίσεις πριν ενταχθεί στην Βόλφσμπουργκ, το 2020.

Η Πάλας απέκτησε τον Λακρουά από τους «Λύκους» το 2024 έναντι 18 εκατομμυρίων λιρών. Συνολικά μέτρησε 98 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις κατά τη διάρκεια των δύο σεζόν του στο αγγλικό ποδόσφαιρο και τρεις με την Εθνική Γαλλίας στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο, όπου οι «Μπλε» τερμάτισαν τέταρτοι.