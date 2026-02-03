Βαλίτσες για την πατρίδα του θα ετοιμάσει τελικά ο Κουιαμπάνο και όχι για Έλλαδα!

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ που απασχόλησε έντονα τον Ολυμπιακό στην τρέχουσα μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στα γήπεδα της χώρας του ως δανεικός στην Βάσκο ντα Γκάμα, η οποία θα πληρώσει για να συμβεί αυτό 1 εκατομμύριο ευρώ «ενοίκιο» στην Νότιγχαμ Φόρεστ.

Παράλληλα υπάρχει στην συμφωνία και οψιόν αγοράς ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Την περίπτωση του 23χρόνου είχαν εξετάσει έντονα οι «ερυθρόλευκοι» με σκοπό να αναβαθμίσουν το αριστερό άκρο της άμυνας τους ωστόσο η υπόθεση δεν προχώρησε.

Η αγγλική ομάδα είχε αγοράσει τον παίκτη από την Μποταφόγκο τον Σεπτέμβριο έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ ωστόσο δεν κατάφερε να καθιερωθεί.