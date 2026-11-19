Ο πρόεδρος γαλλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Φιλίπ Ντιαλό, ετοιμάζεται να διεκδικήσει τη θέση του προέδρου της FIFA.

Ο 63χρονος παράγοντας θα είναι ο υποψήφιος της UEFA απέναντι στον Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο επικρίσεων έπειτα από μια σειρά αμφιλεγόμενων υποθέσεων.

Ο Ντιαλό θα είναι ο υποψήφιος που θα στηρίξει η UEFA στις εκλογές που θα γίνουν στις 18 Μαρτίου 2027 στο Ραμπάτ του Μαρόκου και υπέρ της υποψηφιότητας του τάχθηκε ο πρόεδρος της Παρί Σεν Ζερμέν και των ευρωπαϊκών συλλόγων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα «Le Figaro».