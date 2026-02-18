Τη στήριξή της στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος κατηγορείται ότι έκανε ρατσιστική επίθεση εναντίον του Βινίσιους Τζούνιορ στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τη Ρεάλ, εξέφρασε η Μπενφίκα.

«Μαζί στο πλευρό σου» έγραψαν οι Λουζιτανοί σε ανάρτησή τους στο “X”, αναδημοσιεύοντας παράλληλα μία ανάρτηση του ποδοσφαιριστή τους στο Instagram, στην οποία αρνείται την κατηγορία.

Λίγο αργότερα, ο πορτογαλικός σύλλογος ανέβασε ένα βίντεο, μέσω του οποίου θεωρεί ότι αποδεικνύεται πως οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ δεν θα μπορούσαν να ακούσουν -λόγω απόστασης- ο,τιδήποτε είπε ο Αργεντινός.

Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνεται πως την επίμαχη στιγμή ο Πρεστιάνι καλύπτει το στόμα του με τη φανέλα, κίνηση συνηθισμένη όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να φαίνονται τα χείλη του ενώ μιλάει.

