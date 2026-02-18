Τη στήριξή της στον Τζιανλούκα Πρεστιάνι, ο οποίος κατηγορείται ότι έκανε ρατσιστική επίθεση εναντίον του Βινίσιους Τζούνιορ στη διάρκεια του χθεσινού αγώνα με τη Ρεάλ, εξέφρασε η Μπενφίκα.
«Μαζί στο πλευρό σου» έγραψαν οι Λουζιτανοί σε ανάρτησή τους στο “X”, αναδημοσιεύοντας παράλληλα μία ανάρτηση του ποδοσφαιριστή τους στο Instagram, στην οποία αρνείται την κατηγορία.
Juntos, ao teu lado. pic.twitter.com/RLxQ7Vm0W9
— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026
Λίγο αργότερα, ο πορτογαλικός σύλλογος ανέβασε ένα βίντεο, μέσω του οποίου θεωρεί ότι αποδεικνύεται πως οι ποδοσφαιριστές της Ρεάλ δεν θα μπορούσαν να ακούσουν -λόγω απόστασης- ο,τιδήποτε είπε ο Αργεντινός.
Como demonstram as imagens, dada a distância, os jogadores do Real Madrid não podem ter ouvido o que andam a dizer que ouviram. pic.twitter.com/7JF9AVuhEM
— SL Benfica (@SLBenfica) February 18, 2026
Στα τηλεοπτικά πλάνα φαίνεται πως την επίμαχη στιγμή ο Πρεστιάνι καλύπτει το στόμα του με τη φανέλα, κίνηση συνηθισμένη όταν ένας ποδοσφαιριστής δεν θέλει να φαίνονται τα χείλη του ενώ μιλάει.