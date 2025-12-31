Στην Παρί αρνήθηκαν να ταξιδέψουν μέσω Κύπρου στο Ισραήλ για τον αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Euroleague και ζήτησαν την αναβολή του αγώνα.

Σύμφωνα με κανονισμό της Euroleague, στις «διαβολοβδομάδες», οι ομάδες πρέπει να ταξιδεύουν με απευθείας πτήσεις και να μην ξεπερνούν τα 90 λεπτά ταξιδιού.

Η Παρί ζήτησε την αναβολή τους αγώνα με τη Χάποελ στο Τελ Αβίβ, που ήταν προγραμματισμένος για τις 9 Ιανουαρίου και η Euroleague ικανοποίησε το αίτημα της γαλλικής ομάδας.

Η λίγκα ανακοίνωσε τη μετάθεση της αναμέτρησης Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί για τις 3 Μαρτίου 2026.