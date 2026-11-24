Το Copa America επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Η CONMEBOL ανακοίνωση πως η 49η διοργάνωση του Copa América θα πραγματοποιηθεί επί αμερικανικού εδάφους, με τη σέντρα του τουρνουά να έχει προγραμματιστεί για τις 9 Ιουνίου του 2028, ενώ ο τελικός θα διεξαχθεί ένα μήνα αργότερα, στις 9 Ιουλίου. Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση για τρίτη φορά μετά τo 2016 και το 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr