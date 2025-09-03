Ο δις Ολυμπιονίκης από την Ουγκάντα, Τζόσουα Τσεπτεγκέι, δεν θα συμμετάσχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο (13-21 Σεπτεμβρίου), επικαλούμενος «προσωπικούς λόγους», όπως ανακοινώθηκε από την ομοσπονδία στίβου της Ουγκάντας

Σε ηλικία 28 ετών, ο Τσεπτεγκέι επικράτησε στα 5.000 μέτρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο 2021 και στα 10.000 μέτρα, πέρυσι στο Παρίσι.

Ανάλογη αιτιολογία, έδωσε για την απουσία του από την κορυφαία διοργάνωση και ο 24χρονος συμπατριώτης του, Τζέϊκομπ Κιπλίμο, ο οποίος ήταν υποψήφιος για μετάλλιο. Μάλιστα ο Κιπλίμο ήταν σε εξαιρετική κατάσταση, καθώς εφέτος σημείωσε παγκόσμιο ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο της Βαρκελώνης, τερματίζοντας σε 56 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα, όντας ο πρώτος αθλητής που έτρεξε την απόσταση σε λιγότερα από 57 λεπτά.

«Σεβόμαστε τους προσωπικούς λόγους που επικαλέστηκαν και οι δύο αθλητές», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ουγκάντα, Ντον Ρουκάρε.