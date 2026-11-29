Η Μπαρτσελόνα αύξησε τη διαφορά που την χωρίζει από τους διώκτες της και καλπάζει για τον τίτλο. Στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής νίκησε εύκολα μέσα στην έδρα της Λα Κορούνια με σκορ 5-1 και απομακρύνθηκε πέντε βαθμούς από την Ατλέτικο και έξι από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ομάδα του Χάνσι Φλικ μπήκε στο ματς δυναμικά και κατάφερε να προηγηθεί μόλις στο 2ο λεπτό με τον Γιαμάλ. Η Ντεπορτίβο κατάφερε να ισοφαρίσει επτά λεπτά αργότερα με τον πρώτο σκόρερ της, Ομπαμεγιάνγκ, για να δώσει ξανά στους Καταλανούς την πρωτοπορία στο σκορ ο Όλμο στο 20ό λεπτό.

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