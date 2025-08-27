Τρεις θέσεις έμειναν κενές από τις 36 που θα φιλοξενήσουν τις ομάδες της League Phase του Champions League.

Η Καραμπάγκ έγινε πριν από λίγο η 33η που συνεχίζει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του κόσμου, παρά την εντός έδρας ήττα που γνώρισε από την Φερεντσβάρος (2-3). Η νίκη των Αζέρων με 3-1 επί ουγγρικού εδάφους αποδείχθηκε καταλυτική για την ομάδα που εδρεύει στο Μπακού να πάρει για 2η φορά στην Ιστορία της το «εισιτήριο» για τους ομίλους του Champions League, σε παιχνίδι-θρίλερ με τους «Μαγυάρους» να προσπαθούν για την υπέρβαση, αλλά να μην τα καταφέρνουν.

Η ομάδα του Ρόι Κιν προηγήθηκε πολύ νωρίς στο ματς, αλλά πριν κλείσει το ημίχρονο βρισκόταν πίσω στο σκορ. Στο δεύτερο μέρος κατέβαλλε μεγάλη προσπάθεια, προηγήθηκε με 3-2, αλλά ήθελε ακόμη ένα γκολ για να στείλει το ματς στην παράταση. Αυτό δεν ήρθε και θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό της ταξίδι στη League Phase του Europa League.

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς στα πλέι οφ του Champions League:

Τρίτη, 26/8

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Σέλτικ (Σκωτία) 0-0 (0-0) * Προκρίθηκε η Καϊράτ με 3-2 στα πέναλτι

Πάφος (Κύπρος)-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 1-1 (2-1) (89΄ Ζάζα – 60΄ Ίβανιτς)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 2-1 (0-5) (30΄ Τζάτα, 73΄ Έρμαν – 15΄ Γιόργκενσεν)

Τετάρτη, 27/8

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Φερεντσβάρος (Ουγγαρία) 2-3 (3-1) (25′ Λεάντρο Αντράντε, 45′ Ζουμπίρ – 12′ Ζόζεφ, 55′ πέν. Βάργκα, 82′ Τοτ)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 22:00 (0-0)

Μπριζ (Βέλγιο)-Ρέιντζερς (Σκωτία) 22:00 (3-1)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Βασιλεία (Ελβετία) 22:00 (1-1)