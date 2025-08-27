Στη League Phase του Conference League «υποβιβάστηκε» η ΑΕΚ Λάρνακας, που ηττήθηκε 4-0 από την Μπραν στην Κύπρο και έμεινε εκτός Europa με συνολικό σκορ 6-1.

Το ματς κρίθηκε από την κόκκινη κάρτα που δέχθηκε ο Σαμπορίτ στο 39ο λεπτό. Στο 45+1’ ο Κάστρο έδωσε προβάδισμα στη Μπραν, η οποία έκλεισε το σκορ με τους Χάνσεν (69’), Κνούντσεν (75’) και Σόλτβεντ (87’).

Τα αποτελέσματα των ρεβάνς των play off του Europa League:

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) – Μπραν (Νορβηγία) 0-4 (1-2)

Πέμπτη, 28/8

Κουόπιο (Φινλανδία) – Μίντιλαντ (Δανία) (0-4)

Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) – Μάλμε (Σουηδία) (0-3)

Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) – Παναθηναϊκός (1-2)

Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) – Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) (1-2)

ΠΑΟΚ – Ριέκα (Κροατία) (0-1)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) (1-3)

Ουτρέχτη (Ολλανδία) – Zρίνσκι Μόσταρ (Βοσνία) (2-0) Γκενκ (Βέλγιο) – Λεχ Πόζναν (Πολωνία) (5-1)

Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία) Σλόβαν Μπρατισλ. (Σλοβακία) (1-0)

Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία) – Αμπερντίν (Σκωτία) (2-2)

Μπράγκα (Πορτογαλία) – Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) (4-0)