Στο Hall of Fame του γερμανικού ποδοσφαίρου μπήκε ο «αρχιτέκτονας» του θριάμβου της Εθνικής μας στο Euro 2004, Ότο Ρεχάγκελ.

Ο «Όθωνας», ο οποίος διάγει το 87ο έτος της ηλικίας του έδωσε κανονικά το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Ντόρτμουντ, με τον Ρούντι Φέλερ, που ήταν στην εκδήλωση, να τονίζει ότι «… ήταν κρίμα που ο Ότο δεν ήταν στον πάγκο της Γερμανίας το 2004».

Μαζί με τον Ρεχάγκελ εντάχθηκαν και οι Γιουπ Χάινκες, Γκουίντο Μπούχβαλντ, Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, Χορστ Χρούμπες, αλλά και ο εκλιπών τερματοφύλακας Μπερτ Τράουτμαν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο «χερ Ότο», εκτός από την «γαλανόλευκη» εποποιία στο Euro 2004, έχει κατακτήσει μεταξύ άλλων δύο πρωταθλήματα (1987–88, 1992–93) και το Κύπελλο Κυπελλούχων (1991-92) με τη Βέρντερ, καθώς και ένα πρωτάθλημα με την Καϊζερσλάουτερν (1997-98).