Ο σοβαρός τραυματισμός του Γιάννη Κωνσταντέλια υποχρεώνει τη Ντόρτμουντ να επανεξετάσει τα μεταγραφικά της δεδομένα και στη Γερμανία ένα γνώριμο όνομα επιστρέφει στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με την Bild, η Μπορούσια εξετάζει εκ νέου την περίπτωση του Νικ Βολτεμάντε, ο οποίος βρίσκεται στη Νιουκάστλ και δεν φαίνεται να αποτελεί βασική επιλογή για την αγγλική ομάδα.

Οι Βεστφαλοί είχαν ασχοληθεί και στο παρελθόν με τον 24χρονο επιθετικό και πλέον, μετά την απώλεια του Κωνσταντέλια, το ενδιαφέρον τους επανέρχεται.

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