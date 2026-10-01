Οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι έφτασαν την Πέμπτη (1/10) έως το βρετανικό Κοινοβούλιο, καθώς η πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής ζήτησε από τη φορολογική αρχή της χώρας, HMRC, να ενημερωθεί για τις ενέργειες στις οποίες προχωρά μετά τα ευρήματα της Premier League.

Η Μεγκ Χίλιερ γνωστοποίησε ότι απέστειλε επιστολή στον μόνιμο γραμματέα της HMRC, Τζέι Πι Μαρκς, μετά τη δημοσιοποίηση, την Τρίτη (29/9), της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής, σύμφωνα με την οποία η Μάντσεστερ Σίτι είχε διαπράξει «πολύ περισσότερες από 100 μεμονωμένες παραβάσεις των κανονισμών της Premier League σε διάστημα πολλών σεζόν».

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