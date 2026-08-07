Η Ζαλγκίρις Κάουνας ανακοίνωσε την επιστροφή του Κίναν Έβανς, ωστόσο τον παραχώρησε άμεσα στους Λόντον Λάιονς με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Ο μέχρι πρότινος παίκτης του Ολυμπιακού υπέγραψε συμβόλαιο 1+1 έτους με τους Λιθουανούς, ο οποίος θα παίξει φέτος στο EuroCup.

O Αμερικανός θα έχει την ευκαιρία να αφήσει πίσω τη ρήξη στον αριστερό Aχίλλειο τένοντα που υπέστη στις 12 Νοεμβρίου 2025, στην πρώτη εμφάνισή του με τον Ολυμπιακό στη EuroLeague, κόντρα στη Ζαλγκίρις, στο ΣΕΦ για τη 10η αγωνιστική.

Αυτή ήταν η πρώτη εμφάνιση του Έβανς στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μετά τις 11 Απριλίου 2024, όταν είχε υποστεί ρήξη επιγονατιδικού τένοντα, ενώ αγωνιζόταν ακόμη στη Ζαλγκίρις.

Κατά τη σεζόν 2023-24 ο Έβανς έπαιξε και στα 34 ματς της κανονικής περιόδου στη EuroLeague με τη Ζαλγκίρις, έχοντας μέσο όρο 17.3 πόντους, 2.8 ριμπάουντ, 3.9 ασίστ και 1.2 κλεψίματα. Ο Αμερικανός αγωνιζόταν στη EuroLeague από το 2021, καθώς σε αυτό το διάστημα φόρεσε τις φανέλες των Μακάμπι Τελ Αβίβ (2021-22), Ζαλγκίρις Κάουνας (2022-24 και Ολυμπιακού (2024-26). Προτού παίξει στη Μακάμπι, ο Έβανς θήτευσε στην Ιγκογκέα από τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2019-20) και στη Χάποελ Χάιφα (2020-21). Είχε αρχίσει την επαγγελματική καριέρα του τη σεζόν 2018-19 στην G League, όπου αγωνίστηκε στους Γκραντ Ράπιντς Ντράιβ και τους Ντέλαγουερ Μπλου Κόουτς.

Πλέον ο έμπειρος Αμερικανός θα αρχίσει την προσπάθεια να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδό του, παίζοντας για πρώτη φορά στην καριέρα του στο EuroCup.