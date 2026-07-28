Η σχέση της FIFA με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ μπαίνει στο επίκεντρο μιας νέας πολιτικής έρευνας στην Αμερική, καθώς το Κογκρέσο ζητά απαντήσεις από την παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζέιμι Ράσκιν, μέλος της Δικαστικής Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων, με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απαίτησε την παράδοση εγγράφων που αφορούν τις επαφές της FIFA με τον Τραμπ, την κυβέρνησή του και τον Οργανισμό Τραμπ.

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