Το Κουρασάο πάει Μουντιάλ και υπογράφει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό θαύμα στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων. Το νησιωτικό έθνος της Καραϊβικής, με πληθυσμό μόλις 158.000 κατοίκων και νυχτερινή ζωή που ανταγωνίζεται το Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη, απέχει μόλις έξι ημέρες από το να γράψει ιστορία ως η μικρότερη ομάδα που έχει βρεθεί ποτέ στη διοργάνωση.

Το «Μπλε Κύμα» είναι εδώ και θα δώσει το χρώμα του στο Μουντιάλ! Η ομάδα, που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από παίκτες γεννημένους στην Ολλανδία, προπονείται ξυπόλητη στις παραλίες και ταξιδεύει με σχολικό λεωφορείο παλαιάς εποχής χωρίς παράθυρα!

Το Σαββατοκύριακο οι διεθνείς του Κουρασάο έγιναν viral επειδή μετακινούνταν με ένα σχολικό λεωφορείο, που δεν είχαν τζάμια και χτυπώντας τα πλαϊνά του οχήματος.

Στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, την Κυριακή (14/6) αντιμετωπίζουν τον γίγαντα που ακούει στο όνομα Γερμανία, στο χωρητικότητας 72.000 θέσεων Στάδιο του Χιούστον, το οποίο θα μπορούσε να χωρέσει σχεδόν τον μισό πληθυσμό τους.

Περίπου 3.000 με 5.000 οπαδοί θα τους ακολουθήσουν στη Βόρεια Αμερική, ενώ τα πλήθη πίσω στην πατρίδα θα είναι συγκεντρωμένα μπροστά από τις οθόνες δημιουργώντας ένα απέραντο πάρτι σε όλο το παραδεισένιο νησί, περίπου 40 μίλια ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

«Το νησί θα νεκρώσει όταν θα γίνονται οι αγώνες», δήλωσε στο The Athletic ένας φίλος της εθνικής ομάδας, ο Μπρέντον Μπαλεντιέν. «Για εμάς, αυτό είναι η ζωή μας. Είμαστε ένα μικροσκοπικό νησί, όλοι εδώ είμαστε σαν οικογένεια. Το να καταφέρουμε κάτι τόσο μεγάλο, όπως το να προκριθούμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σημαίνει τα πάντα για εμάς. Εκτός από τη γέννηση των παιδιών μου, αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που μου έχει συμβεί ποτέ».

Στην προκριματική τους φάση, το Κουρασάο παρέμεινε αήττητο και στους 10 αγώνες του, κερδίζοντας ομάδες όπως η Αϊτή, η Τζαμάικα και το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, ενώ στο Μουντιάλ εκτός από τη Γερμανία, το Κουρασάο θα αναμετρηθεί με την Ακτή Ελεφαντοστού και το Εκουαδόρ.

Το Νοέμβριο έφερε ισοπαλία με την Τζαμάικα, εξασφαλίζοντας τη θέση τους στο διευρυμένο τουρνουά των 48 ομάδων.