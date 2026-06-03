Ραντεβού στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στη Βέρνη της Ελβετίας είχε ο Μπριλ Εμπολό, ο οποίος εξακολουθεί να περιμένει την έγκριση για να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Εμπολό έχασε την αναχώρηση της αποστολής για την Καλιφόρνια την Τρίτη (2/6), καθώς η ταξιδιωτική του άδεια μέσω του συστήματος ESTA τέθηκε υπό περαιτέρω έλεγχο λίγες ώρες πριν από την επιβίβαση της ομάδας στην πτήση για το Λος Άντζελες.

Ο επιθετικός της Ελβετίας βρέθηκε εκτεθειμένος, καθώς το ζήτημα της μη επικύρωσης συνδέεται με δικαστική υπόθεση που προέκυψε από επεισόδιο το 2018 στη Βασιλεία. Ο επιθετικός της Ρεν καταδικάστηκε το 2023 για επανειλημμένες απειλές και του επιβλήθηκε χρηματική ποινή με αναστολή, απόφαση που επικυρώθηκε αργότερα και σε δεύτερο βαθμό.

«Η πρεσβεία μάς ενημέρωσε ότι η αίτηση εξετάζεται κατά προτεραιότητα», ανέφερε η ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της την Τετάρτη (3/6). «Ο Μπριλ και η ομάδα αναμένουν πλέον την έγκριση ώστε να μπορέσει να ταξιδέψει στο Σαν Ντιέγκο και να ενσωματωθεί στην αποστολή το συντομότερο δυνατό».

Η ομοσπονδία ανέφερε ότι οι αμερικανικές αρχές ζήτησαν δικαστικά έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση, όταν ενημερώθηκαν ότι η απόφαση κατέστη τελεσίδικη και αμετάκλητη. «Τα ερωτήματα της πρεσβείας επικεντρώθηκαν ειδικά στο αν υπήρξε σωματική βία. Αυτό δεν συνέβη», πρόσθεσε η ομοσπονδία.

Σύμφωνα με την ελβετική ομοσπονδία, όλες οι αιτήσεις ESTA, συμπεριλαμβανομένης εκείνης του Εμπολό, είχαν αρχικά εγκριθεί, προτού οι αμερικανικές αρχές ζητήσουν πρόσθετους ελέγχους περίπου δυόμισι ώρες πριν από την αναχώρηση της αποστολής.

«Η κυβέρνηση Τραμπ εφαρμόζει αυστηρά τη μεταναστευτική νομοθεσία», δήλωσε στο Reuters η βοηθός υπουργός Δημόσιων Υποθέσεων του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS), Λόρεν Μπις.

«Στο πλαίσιο του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program), όλες οι αιτήσεις ESTA ελέγχονται διαρκώς μέσω βάσεων δεδομένων των αρχών επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι ταξιδιώτες οφείλουν να παρέχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου κάθε στοιχείου που αφορά το ποινικό τους μητρώο.

Η μη γνωστοποίηση συλλήψεων ή καταδικών συνιστά παραπλανητική δήλωση και μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ή ανάκληση της ESTA, ακόμη και σε μόνιμη απαγόρευση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια εγκεκριμένη ESTA δεν εγγυάται την είσοδο στη χώρα. Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα λόγω ποινικών καταδικών ή παραπλανητικών δηλώσεων, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση για βίζα».

Εκπρόσωπος της εθνικής Ελβετίας είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο Εμπολό είχε ταξιδέψει χωρίς κανένα πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες με την εθνική ομάδα τον Ιούνιο του 2025, για αγώνες απέναντι στο Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Η Ελβετία συμμετέχει στον 2ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τη συνδιοργανώτρια χώρα Καναδά, τη Βοσνία και το Κατάρ. Θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Κατάρ στις 13 Ιουνίου, στο Σαν Φρανσίσκο.